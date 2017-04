20-Week Foolproof Beginners Marathon Training Programme

This 20-week plan, designed by Runner’s World Editor-at-Large Amby Burfoot, allows for a gradual build-up plus cutback weeks for recovery.

The first four weeks are low mileage on four runs per week; the final four are higher mileage on four runs per week.

The payoff: you’ll stay healthy during training, and arrive at the starting line ready to go. To begin this plan, you should’ve been running regularly at least four times a week for three months.

WEEK MON TUE WED THU FRI SAT SUN TOTAL 1 5km Rest 5km Rest 5km Rest 5km 20km 2 5km Rest 5km Rest 5km Rest 6.5km 21.5km 3 5km Rest 5km Rest 5km Rest 8km 23km 4 5km Rest 5km Rest 5km Rest 5km 20km 5 6.5km Rest 5km Rest 6.5km 10km 4km 32km 6 6.5km Rest 6.5km with 3km @ marathon goal pace (MP) Rest 6.5km 13km 5km 37.5km 7 6.5km Rest 6.5km with 3km @ MP Rest 6.5km 16km 5km 39.5km 8 6.5km Rest 6.5km with 3km @ MP Rest 6.5km 10km 5km 34.5km 9 8km Rest 8km with 5km @ MP Rest 8km 16km 5km 45km 10 8km Rest 8km with 5km @ MP Rest 8km 20km 5km 49km 11 8km Rest 8km with 5km @ MP Rest 8km 23km 8km 55km 12 10km Rest 11km with 5km @ MP Rest 10km 17km Rest 48km 13 11km Rest 11km with 6km @ MP Rest 11km 26km Rest 59km 14 11km Rest 11km with 6km @ MP Rest 11km 28km Rest 61km 15 12km Rest 13km with 6km @ MP Rest 13km 32km Rest 70km 16 10km Rest 10km with 6km @ MP Rest 10km 22km Rest 52km 17 12km Rest 13km with 8km @ MP Rest 13km 32km Rest 70km 18 11km Rest 11km with 8km @ MP Rest 11km 22km Rest 55km 19 8km Rest 8km Rest 8km 26km Rest 50km 20 5km Rest 5km Rest 5km Rest RACE 15km

