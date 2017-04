Adidas: http://www.adidas.co.za/

Saucony: The Sweat Shop, or 021 557-8380

New Balance – Available April: http://www.newbalance.co.za/

Puma – Puma Stores: 021 551 0832

Asics: http://www.asics.co.za

Salomon, Due South: http://www.duesouth.co.za

Under Armour – https://www.sportsmanswarehouse.co.za/



NOTE: In the April issue of Runner’s World, we incorrectly mislabelled the ASICS & Saucony tights. We do apologise for this error.